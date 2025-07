El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Ica dictó nueve meses de prisión preventiva contra Fidencio Quispe Pérez por el presunto delito de feminicidio, en grado de tentativa, en agravio de su expareja Romilda Fernández Huaraca.

El expediente judicial señala que Fidencio Quispe habría intentado acabar con la vida de la madre de sus tres hijos, desobedeciendo una orden de alejamiento que se le impuso debido al riesgo severo que representaba. Según la investigación, el imputado atacó brutalmente a la víctima el pasado jueves 3 de julio, infringiendo múltiples heridas con un cuchillo, pese a las medidas de protección vigentes.La víctima entre lágrimas, relató los momentos de terror que vivió el pasado jueves 3 de julio, cuando fue atacada con un cuchillo por el hombre.

“Él ya estuvo preparado para matarme, me apuñaló. Yo me defendí, pero me ganó en fuerza y me clavó el cuchillo en la espalda, también en la cara. Yo pido justicia, que sea encarcelado. Él está obsesionado. Yo estoy separada de él hace 4 años, pero a la fuerza quiere retomar la relación. Cuando yo lo conocí no era violento. Cuando tuve la segunda hija ya comenzaron los pleitos e insultos. Ya cuando tuve la tercera hija me separé porque me golpeaba”, declaró.

Romilda Fernández, madre de tres menores de 10, 8 y 6 años, también denunció que Fidencio Quispe no cumple con la pensión de alimentos correspondiente y que ha asumido sola la crianza de sus hijos. “Yo siempre he visto por mis hijos, los llevaba al colegio, los recogía. Trabajaba lavando ropa, en trabajos independientes, vendiendo productos como ambulante. Me siento muy mal”, expresó.

La situación se agravó por los antecedentes de violencia física y psicológica que ya había sufrido anteriormente. El agresor ingresaba a su vivienda durante la madrugada de forma violenta y la maltrataba constantemente.

Cabe señalar que, efectivos policiales de criminalística encontraron el cuchillo con el que el sujeto atacó a su ex pareja y madre de sus tres menores hijos.

