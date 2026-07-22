Ante el incremento de los casos de hostigamiento sexual laboral reportados en distintas partes del país, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) inició en Ica un programa de capacitación dirigido a representantes de 20 empresas agroexportadoras, con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y promover ambientes de trabajo libres de violencia y discriminación.

Atención de casos

La jornada es impulsada por el Grupo Especializado sobre No Discriminación e Igualdad (GENDI) de SUNAFIL, con el apoyo de la cooperación alemana GIZ y la Cámara de Comercio de Ica. La iniciativa busca capacitar inicialmente a empresas del sector agroindustrial y, posteriormente, ampliar el alcance a otras regiones del país.

El vocero de SUNAFIL y exintendente regional en Ica, Roberto Castillo Gambini, explicó que el taller forma parte de una estrategia preventiva que prioriza la sensibilización tanto de empleadores como de trabajadores sobre las conductas que constituyen hostigamiento sexual en el ámbito laboral.

“Hoy estamos abordando la prevención y sanción del hostigamiento sexual laboral desde un enfoque preventivo. Hemos reunido a representantes de aproximadamente 20 empresas para enseñar una metodología que permita sensibilizar y dignificar a los trabajadores frente a esta problemática”, señaló.

Como parte de la estrategia, durante la tarde también se desarrolló una capacitación dirigida a inspectores, especialistas legales y personal administrativo de SUNAFIL Ica, con el propósito de fortalecer la atención de denuncias relacionadas con hostigamiento sexual laboral.

Aunque en Ica las denuncias formales continúan siendo reducidas, Castillo advirtió que ello no necesariamente refleja la verdadera dimensión del problema, ya que muchas víctimas optan por no denunciar.

“Presumimos que existen más casos de los que se reportan. Muchas veces el trabajador no conoce sus derechos o no tiene la confianza suficiente para denunciar”, manifestó.

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