La intendenta regional de Ica de la SUNAFIL, Maryuri Teresa Cum Peña, reconoció la creciente preocupación existente entre los trabajadores de la agroindustria tras los recientes accidentes mortales, intoxicaciones y denuncias laborales registradas entre diciembre y enero.

Derechos vulnerados

Durante sus declaraciones, Cum Peña precisó que la labor de SUNAFIL se centra en el ámbito administrativo, lo que implica investigaciones e imposición de sanciones económicas mediante actas de infracción cuando se comprueba el incumplimiento de la normativa laboral. Sin embargo, aclaró que dichas multas no generan un beneficio directo para los trabajadores afectados ni para los deudos en casos de fallecimiento, por lo que recomendó recurrir a la vía judicial para solicitar indemnizaciones.

La intendenta detalló que SUNAFIL investiga accidentes laborales recientes, entre ellos muertes por electrocución, un caso mortal vinculado a un tractor agrícola y una intoxicación masiva ocurrida en noviembre pasado, cuyos resultados ya han sido concluidos. Indicó que los expedientes y actas de infracción son de acceso público y pueden ser solicitados por los interesados para sustentar acciones legales adicionales.

Respecto a las reiteradas intoxicaciones que habrían afectado a más de 80 trabajadores de una empresa agroindustrial, Cum Peña confirmó que el caso también está en investigación y subrayó que SUNAFIL actúa no solo por denuncias formales, sino también de oficio, apoyándose en información difundida por sindicatos, medios de comunicación y redes sociales. “No basta investigar el accidente, hay que identificar y atacar las causas básicas”, enfatizó.

La funcionaria informó que sostuvo y sostendrá reuniones con organizaciones sindicales para recoger información directa, reconociendo que existe temor entre los trabajadores para declarar durante las inspecciones y que, en algunos casos, las empresas ocultan personal. En ese marco, anunció capacitaciones dirigidas a comités de seguridad y salud en el trabajo de unas 120 empresas, priorizando la modalidad virtual ante la baja asistencia presencial.

Finalmente, Cum Peña admitió que el número de inspectores resulta insuficiente frente a la magnitud del sector agroindustrial en la región, donde se concentran la mayoría de denuncias laborales. Señaló que SUNAFIL recibe hasta 20 o 30 denuncias diarias, muchas de ellas por despidos masivos y falta de pago de remuneraciones, y aseguró que, además del control inspectivo, su gestión apuesta por un enfoque preventivo e inductivo para reducir la vulneración de derechos laborales.

