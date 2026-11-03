La muerte de un joven trabajador al interior de la Hacienda San Juan, en el distrito de San Juan Bautista (Ica), motivó la intervención de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), que detectó deficiencias en las condiciones de seguridad del establecimiento y dispuso la paralización parcial de actividades.

Fiscalización en hacienda

La medida fue adoptada luego de una inspección realizada el 1 de noviembre, tras el accidente laboral ocurrido el día anterior, cuando Carlos Leonardo Ramos Valencia, de 23 años, cayó a un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad mientras realizaba labores en las instalaciones de la hacienda.

Durante las diligencias de fiscalización, la Intendencia Regional de Ica de SUNAFIL identificó deficiencias en los mecanismos de protección de los pozos, entre ellas la ausencia de barandas de seguridad y tapas resistentes en las aberturas, elementos necesarios para prevenir caídas y evitar accidentes de esta naturaleza.

Ante las condiciones encontradas y al considerar la existencia de un riesgo grave para los trabajadores, la entidad ordenó la paralización parcial de las actividades y el cierre temporal de la zona.

La tragedia ha dejado a un menor de apenas tres años en la orfandad. Los familiares recordaron a Carlos Ramos como un joven que contribuía económicamente con su hogar y que representaba un importante apoyo para sus seres queridos. Su cuerpo fue velado la tarde del domingo 1 de noviembre y ayer fue su sepelio en el Cementerio General de Saraja.

EL DATO: El resultado de la necropsia señala como causa de muerte del joven ahogamiento y traumatismo abdominal.

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