Ica: Sunedu registra la firma de los 24 decanos electos de la UNICA.

El “Encinismo” está en la lona, tras el certero nocaut de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La tarde del último miércoles, este organismo registró la firma de los 24 decanos electos de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

La oposición ha intentado por todos los medios anular o desacreditar las elecciones del 21 y 24 de noviembre donde se eligieron a decanos y representantes de otros órganos de gobierno de la universidad. El proceso electoral fue llevado acabo con el soporte de la ONPE.

El rector Anselmo Magallanes Carrillo ha revelado que para tal oscuro fin de desestabilizar a la primera casa superior de estudios, los opositores han contado con el apoyo de los congresistas Raúl Huamán Coronado y Jorge Marticorena Mendoza, este último catedrático de la UNICA.

Aseguró que ambos parlamentarios de la región Ica impulsaron la ley N° 31635 por el cual se deroga el artículo 6 del Decreto Legislativo 1496, que significa que ya no se podía ampliar el mandato de los rectores una vez culminada su gestión.

" (se ha) Creado una ley, una ley propia, una ley contra la universidad”, aseguró ayer el rector. La ley 31635 fue promulgada recién este mes y entró en vigencia. La oposición apuntó que tras publicarse esta ley, Magallanes dejaba de ser el rector de forma automática y buscaban que el docente principal más antiguo asuma las riendas de la universidad.

Para los abogados, la ley no tiene efecto retroactivo. Es decir que desde su promulgación hacia adelante a ninguna autoridad universitaria se le podría ampliar en el cargo.

Sin embargo, el 12 de agosto la Asamblea Universitaria decidió prorrogar el mandato de Magallanes Carrillo hasta del próximo año, cuando la ley impulsada por Huamán y Marticorena posiblemente haya estado aún en el borrador.

Además a ello, la ampliación en el cargo al ahora rector se le hizo a días de vencer su mandato que fue el 1 de setiembre último. Las huestes del “Encinismo” también han buscado traerse abajo el acuerdo de la Asamblea Universitaria del 12 de agosto con el argumento de que no había quorum.

Magallanes explicó que las universidades tienen una composición normal de 126 miembros conformado por docentes, decanos, estudiantes y las tres autoridades universitarias. Sin embargo, la UNICA para agosto de este año tenía 82 debido a la renuncia de decanos, deceso de docentes y que algunos estudiantes al haber egresado dejaban de ser integrantes de la Asamblea Universitaria.

Aquella fecha, asistieron 66 asambleístas que era la mitad más uno, por lo tanto sí había quorum. Es así que 60 votaron favor de ampliar el mandato de Magallanes hasta julio del 2023; tres decanos que por su condición de encargados no podían votar y tres estudiantes que por falta de conectividad, no emitieron su voto.

El rector ha señalado de forma clara, que la prórroga es por única vez. “El rector Magallanes no quiere quedarse, jamas voy a hacer eso. Ya estoy pidiendo al comité electoral me haga llegar el cronograma y apenas la tenga, lo haremos público”, dijo Magallanes.

Intereses personales

“El señor Marticorena y el señor Huamán, quieren desestabilizar la universidad por muchas razones personales. Como han perdido las elecciones, ellos quieren volver a anular y nosotros ya la ganamos, la primera vez, la segunda vez y yo creo que si hay nuevas elecciones, igual va ser”, dijo.

En rueda de prensa, Magallanes dijo que fue todo un sacrificio lograr el licenciamiento de la universidad. “Tanto esfuerzo nos ha costado licenciar la universidad. Yo he sido testigo de muchos docentes que hasta sus lágrimas han derramado, han trabajado de día y noche; y ellos después quieren desestabilizar la universidad”, señaló.

“Tenemos las Condiciones Básicas de Calidad más altas que ninguna universidad lo tiene, San Luis Gonzaga es la única y nos sentimos orgullosos por eso. La universidad es otra, no vamos a permitir volver al pasado”, aseguró.

Magallanes acusó que detrás de la toma de locales hay un tema político. Apuntó que Marticorena y Huamán “me amenazaron que si yo no renunciaba, ellos iban a presentar un proyecto de ley pidiendo la intervención de la universidad y nombrar una comisión investigadora. Yo les dije que me debía a una Asamblea Universitaria”.

Exrector Encinas

“(Alejandro Encinas Fernández) Ese señor gobernó la universidad por más de 30 años en forma gansteril y eso yo lo puedo demostrar. Durante mi periodo llegó un día curiosamente y me dijo:”Quiero esa camioneta negra, quiero secretaria, quiero una oficina, quiero gasolina y un chofer””, recordó.

Para aquella fecha, Magallanes había sido elegido autoridad de la primera casa superior de estudios. “Señor aquí no puede haber dos rectores de la universidad, yo me considero un profesional de éxito que por circunstancias estoy aquí elegido democraticamente, entonces la universidad no puede tener dos rectores, entonces ahí está la puerta y le invité a salir”, relató aquel episodió que vivió con el exrector.

“Lo que quiero decir es que efectivamente hay un grupo que ha perdido esos beneficios, el señor Mario Bonifaz se cobraba más de 28 mil soles de viáticos al año. Que tuve que hacer, decirle que se vaya y lo boté del Rectorado cuando descubrí eso. No podemos tolerar esa persona”, dijo.

“Un decano llegó a chantajearme y decirme quiero 60 vacantes para mi facultad. Imagínese. Esas cosas no lo podía permitir, por eso poco a poco hemos ido separando la paja del trigo”, revivió el incidente.

