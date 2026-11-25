Un viaje que tenía como destino la provincia de Nasca terminó en tragedia para los ocupantes de un automóvil que protagonizó un fatal accidente contra un vehículo de carga en la carretera Panamericana Sur. El hecho se produjo la noche del domingo 22 de noviembre, aproximadamente a las 11:00 p. m., en el kilómetro 251, en las inmediaciones del sector Las Banderas, por las pampas de Villacurí, jurisdicción del distrito de Salas Guadalupe.

Muertes violentas

El siniestro involucró a un automóvil plateado que circulaba en sentido de sur a norte y un tráiler que transportaba pollos de una empresa avícola. Según las primeras informaciones, el vehículo pesado habría salido de un criadero y se encontraba ingresando a la Panamericana Sur cuando se produjo el choque con el automóvil. Las circunstancias exactas en las que ocurrió la colisión todavía son materia de investigación.

La violencia del impacto provocó la muerte de dos mujeres que viajaban en el automóvil. Fueron identificadas como Gregoria Huamani Tambra, de 82 años, y Nélida Mendoza Huamani, de 50 años, quien era madre de tres hijos. Ambas tenían residencia en la provincia de Nasca y se dirigían hacia dicha localidad cuando ocurrió el accidente.

En el mismo vehículo viajaba una tercera persona, quien sería el conductor y resultó gravemente herida. Tras recibir las primeras atenciones, fue evacuada al Hospital Regional de Ica, donde quedó a cargo del personal médico para recibir atención especializada.

La emergencia movilizó a efectivos de la Policía de Carreteras, integrantes del Cuerpo General de Bomberos y personal de dos ambulancias, además de una grúa que llegó para apoyar en las labores de retiro de la unidad siniestrada. Los equipos desplegados intervinieron en la atención de la emergencia, las labores de rescate y la recuperación de los cuerpos.

Posteriormente, por disposición del Ministerio Público, se efectuó el levantamiento de los cadáveres y su traslado a la morgue de Ica, donde se dispuso su internamiento para la realización de las necropsias de ley. La diligencia fue ordenada por la fiscal penal de turno de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO