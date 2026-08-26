Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la mañana provocó la restricción temporal de la Panamericana Sur, en el tramo comprendido entre el cruce de El Ingenio y el sector de La Legua, en la provincia de Nasca.

Panamericana bloqueada

Un vehículo pesado de placa CKW-797 terminó recostado a un lado de la carretera tras accidentarse en la zona conocida como la “Curva Peligrosa”, generando una considerable congestión vehicular en ambos sentidos.

De acuerdo con la información recogida en el lugar, el tráiler se desplazaba de sur a norte cuando el conductor habría perdido el control al ingresar a una curva pronunciada. La pesada unidad terminó a un lado de la vía y presentó daños materiales en la cabina. El conductor sufrió algunos golpes, aunque se informó que no hubo víctimas que lamentar.

El accidente obligó a restringir el tránsito tanto de sur a norte como de norte a sur, mientras una grúa y otra unidad pesada realizaban las maniobras necesarias para retirar el vehículo. Los trabajos presentaron dificultades e incluso una de las cadenas utilizadas durante el procedimiento llegó a romperse, prolongando la interrupción y ocasionando demoras para los transportistas que circulaban por esta parte de la Panamericana Sur.

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