Después de dos décadas de espera, los vecinos de la habilitación urbana Nadine Heredia, en el distrito de Salas (Ica), verán hecho realidad su acceso al servicio de electrificación domiciliaria, tras el inicio oficial de las obras de instalación.

Modernización de la zona

El proyecto, denominado “Creación del servicio de suministro eléctrico domiciliario en zonas urbanas de la habilitación urbana Nadine Heredia”, beneficiará a alrededor de 2,500 familias, mejorando las condiciones de vida de la población y contribuyendo a la seguridad y modernización del sector.

La obra cuenta con una inversión de 6 millones 421 mil 826.67 soles y un plazo de ejecución de 240 días calendario, según el expediente técnico.

El alcalde de Salas, Javier Fernández, encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra, y destacó que la ejecución del proyecto marcará un avance significativo en la dotación de servicios básicos para la zona, que por años permaneció sin conexión eléctrica formal.

