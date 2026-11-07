Los usuarios de telefonía móvil de los distritos de Santiago y Ocucaje, en la provincia de Ica, serán los primeros beneficiados en la región con las medidas extraordinarias dispuestas por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) para garantizar la continuidad de las comunicaciones ante las posibles emergencias ocasionadas por el Fenómeno El Niño 2026-2027.

Medidas de Osiptel

Alexander Trillo, jefe de la Oficina Regional de OSIPTEL en Ica, informó que estas disposiciones tienen como finalidad evitar que los ciudadanos pierdan el acceso a los servicios de telefonía móvil durante una situación de emergencia, especialmente cuando las familias enfrenten dificultades económicas que les impidan cumplir con sus pagos o realizar recargas.

Entre las principales medidas se encuentra la protección de los usuarios que cuentan con líneas postpago. En caso de que no puedan cancelar sus recibos debido a las circunstancias generadas por la emergencia, las empresas operadoras deberán migrar temporalmente sus servicios a la modalidad prepago, siempre que sea técnicamente posible, en lugar de suspenderlos o darlos de baja.

La disposición también comprende a quienes utilizan líneas prepago. Durante el periodo de aplicación de estos beneficios, las empresas de telefonía no podrán suspender ni dar de baja dichos servicios por falta de recargas o ausencia de uso. Además, se suspenderá temporalmente el vencimiento de los saldos y promociones, permitiendo que los usuarios conserven estos beneficios.

Respecto a la aplicación de estas disposiciones en Ica, el representante de OSIPTEL precisó que, inicialmente, los distritos de Santiago y Ocucaje han sido considerados dentro de los ámbitos geográficos beneficiados, de acuerdo con la información de los organismos competentes y las declaraciones de emergencia relacionadas con el Fenómeno El Niño.

“Temporalmente se ha indicado que en la provincia de Ica, los distritos de Santiago y Ocucaje, son inicialmente los que van a verse beneficiados. Los usuarios y abonados de esa zona”, señaló.

Sin embargo, aclaró que la cobertura podría ampliarse a otros distritos de la región si las autoridades competentes determinan que existen nuevas zonas que deben ser incorporadas debido a los efectos del fenómeno natural.

Una de las principales precisiones realizadas por el funcionario es que los usuarios no tendrán que llenar formularios, presentar solicitudes ni efectuar trámites para acceder a estos beneficios. La aplicación será automática para los abonados comprendidos en los distritos incluidos en las disposiciones.

Estas medidas fueron establecidas mediante la Resolución N.° 133-2026-CD/OSIPTEL, publicada en el diario oficial El Peruano, y tienen carácter extraordinario y temporal. Su aplicación comprende únicamente a los ámbitos geográficos incluidos en las declaraciones de estado de emergencia asociadas al Fenómeno El Niño.

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