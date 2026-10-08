Una oportunidad de formación especializada para jóvenes universitarios y recién egresados de Ica y otras regiones del país ha puesto en marcha el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), que abrió la convocatoria para su Programa de Extensión Universitaria (PEU) 2027, mediante el cual se otorgarán 60 becas integrales.

Conocimientos especializados

La convocatoria está dirigida a estudiantes que se encuentran en los últimos ciclos de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería, así como a egresados y bachilleres no titulados de estas especialidades. Los interesados podrán participar en el proceso de selección hasta el 31 de octubre de 2026, informó el jefe de OSIPTEL Ica, Alexander Trillo.

De acuerdo con el funcionario, el programa busca formar a una nueva generación de profesionales con conocimientos especializados en el sector de las telecomunicaciones y en regulación. La capacitación comprende aproximadamente 320 horas de formación y se desarrollará durante un periodo de dos meses, entre la segunda semana de enero y la segunda semana de marzo de 2027.

La preparación será de carácter integral e incluirá contenidos relacionados con telecomunicaciones, gestión pública e inteligencia artificial, además de una semana internacional en la que participarán capacitadores de organismos internacionales como la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

La selección de los beneficiarios será exclusivamente mediante criterios de mérito. Para acceder a una de las 60 vacantes, los postulantes deberán rendir un examen de admisión, a través del cual se determinará a quienes obtengan las plazas disponibles.

De las 60 becas ofrecidas, 30 están destinadas a estudiantes de Lima y otras 30 corresponden a universidades de las regiones del país. La convocatoria comprende tanto a estudiantes de universidades públicas como privadas, por lo que los jóvenes de Ica también podrán competir por una de estas plazas.

Uno de los principales beneficios de la beca es que los seleccionados recibirán formación completamente financiada en Lima. En el caso de los jóvenes provenientes de otras regiones, como Ica, OSIPTEL también contempla el financiamiento del traslado y alojamiento durante el periodo de capacitación, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

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