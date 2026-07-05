La construcción del puente Huancavelica continúa avanzando con la demolición de viviendas en el sector Acomayo, en Parcona; sin embargo, el proyecto también ha generado preocupación entre algunos vecinos, quienes temen que la nueva infraestructura facilite el ingreso de personas ajenas a la zona y, con ello, incremente los hechos de inseguridad.

Temen por inseguridad

Durante las labores de demolición, que forman parte del proceso para liberar el área donde se edificará el puente, algunos pobladores manifestaron su desacuerdo con el proyecto. Una de las vecinas afirmó que el principal temor está relacionado con la seguridad de las familias que viven en el lugar. “Yo no estoy de acuerdo porque bastante delincuentes hay al frente y todos se van a pasar acá. Tengo una tienda y también tengo hijos; por seguridad no estamos tranquilos”, expresó.

Los residentes también cuestionaron que, según indican, las reuniones informativas solo se realizaron con las familias directamente afectadas por la expropiación de los predios. “A nosotros no nos comunicaron nada. Recién nos dimos cuenta cuando comenzaron a buscar las casas. Lo ideal hubiera sido que se reunieran con todos los vecinos para escuchar nuestras preocupaciones”, sostuvo otra pobladora.

Asimismo, algunos vecinos señalaron que la ubicación del puente pudo evaluarse en otro punto donde, según afirman, no existirían viviendas cercanas. También expresaron preocupación por el diseño de la infraestructura y el impacto que tendría sobre el acceso a sus viviendas y negocios. “Debe haber crecimiento, pero también seguridad. No estamos en contra del desarrollo, solo queremos que se tome en cuenta a quienes vivimos aquí”, indicaron.

Pese a las críticas, la Municipalidad Provincial de Ica mantiene la ejecución del proyecto, que contempla la demolición de cinco viviendas para dar paso a la nueva infraestructura vial. La obra busca mejorar la conectividad entre Ica y Parcona, además de reducir la congestión vehicular que se registra diariamente en este importante ingreso a la ciudad.

Mientras continúan los trabajos, los vecinos solicitaron a las autoridades y a la empresa ejecutora establecer espacios de diálogo con toda la población del sector, a fin de absolver sus dudas y atender sus preocupaciones.

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