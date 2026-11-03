La controversia por un proyecto de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable en el distrito de Subtanjalla, continúa generando posiciones enfrentadas. La intervención municipal para ejecutar los trabajos ha provocado el rechazo de los vecinos de Los Huertos de San Antonio, que cuestionan el destino que tendría el agua extraída del pozo que actualmente abastece al sector.

Conflicto en la zona

La situación volvió a evidenciarse durante la visita del alcalde distrital, Jerónimo Farfán, quien llegó hasta la urbanización para dialogar con los moradores y la apertura de la reja principal.

Uno de los principales cuestionamientos de los vecinos es que el proyecto podría trasladar el agua del pozo de Huertos de San Antonio hacia el reservorio de Santa Rosa, desde donde, según sus sospechas, terminaría beneficiando a otras zonas, entre ellas la urbanización Galilea. Los residentes sostienen que el recurso disponible apenas sería suficiente para atender las necesidades de las familias del sector.

Durante el encuentro, una representante de los moradores cuestionó que, pese a haber solicitado el expediente técnico del pozo para conocer sus condiciones de funcionamiento, únicamente recibieron un documento que señala que este produce 18 litros por segundo. Sostuvo que la solución debería contemplar la construcción de un nuevo pozo para atender las necesidades de otros sectores del distrito, en lugar de utilizar la fuente de abastecimiento de Huertos de San Antonio.

Frente a estos reclamos, el alcalde Jerónimo Farfán negó que el objetivo de la obra sea quitarles el agua a los residentes. La explicación técnica señala que el proyecto busca conducir el agua del pozo hacia el reservorio de Santa Rosa mediante una línea de impulsión y otra de aducción, para posteriormente devolver al sector de Huertos de San Antonio el mismo volumen de agua que se extraiga de su fuente.

El alcalde insistió en que los vecinos podrán comprobar el caudal extraído y la cantidad que llegará al reservorio una vez culminados los trabajos.

Para ello, planteó a los residentes organizar una junta directiva formalmente reconocida o conformar una comisión de vigilancia que pueda ser acreditada mediante una resolución de Alcaldía. Según explicó, ello permitiría designar representantes con facultades para supervisar las intervenciones y verificar el desarrollo de los trabajos relacionados con el pozo.

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