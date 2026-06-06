La poda de un huarango ubicado en el parque de la urbanización Santo Domingo de Guzmán provocó malestar entre algunos vecinos, quienes denunciaron que el árbol habría sido intervenido de manera excesiva. La Municipalidad Provincial de Ica defendió el procedimiento y aseguró que la acción se realizó como medida preventiva ante el riesgo que representaban varias de sus ramas.

Polémica ambiental

Durante una visita al lugar, el responsable de Parques y Jardines, Julio Gallo Coronado, explicó que la intervención respondió a una solicitud orientada a proteger a los habitantes del sector.

“La poda es para salvaguardar a la ciudadanía porque ese árbol estaba demasiado inclinado”, afirmó. Asimismo, indicó que se aplicó un cicatrizante para evitar que la planta contraiga enfermedades tras el corte de sus ramas.

El funcionario señaló que la Policía Forestal y Serfor participaron en la supervisión de los trabajos para verificar que estos se ejecutaran conforme a los procedimientos establecidos. Además, informó que todo el material retirado sería trasladado al vivero municipal para su almacenamiento y disposición correspondiente.

No obstante, algunos vecinos rechazaron la explicación municipal y sostuvieron que el árbol no representaba un peligro real. Uno de ellos aseguró que la poda superó los límites recomendados para este tipo de especies. “Si se poda más del 50%, la planta pierde capacidad para alimentarse y termina muriendo. Este árbol no tenía por qué ser intervenido de esa manera, esto es una tala indiscriminada”, manifestó.

El residente también destacó el valor ambiental de este árbol milenario, al que atribuyó una antigüedad de entre 40 y 50 años. Según indicó, el ejemplar no se encontraba cerca de cables eléctricos ni de zonas de tránsito vehicular que justificaran una intervención tan severa. “Es un árbol antiguo que aporta oxigenación y sombra; no había motivo para cortarlo así”, agregó.

Ante la polémica, representantes del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) realizaron una inspección en el lugar para constatar las condiciones de la poda y precisaron que elaborarán las observaciones correspondientes.

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