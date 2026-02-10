La mañana del lunes se registró un accidente de tránsito en el cruce de la avenida Fernando León Arechua y la calle Salaverry, donde colisionaron una custer de la empresa Etransa, de placa Y1R-209, y un auto particular de placa W4L-648, resultando herida una humilde vendedora de pan que se encontraba en el lugar.

Impacto violento

Tras el accidente, se realizaron reiterados llamados al Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), así como a los bomberos y a la Policía Nacional, debido a que la víctima presentaba un hematoma visible y golpes en el brazo derecho. Testigos indicaron que la atención de emergencia tardó varios minutos en llegar.

Ambos conductores involucrados brindaron versiones distintas. El chofer del auto particular señaló que fue impactado por la custer cuando se encontraba cruzando la intersección, mientras que el conductor del bus afirmó que circulaba por su carril y que el vehículo menor se le atravesó de forma intempestiva.

Familiares de la vendedora de pan llegaron al lugar del accidente y, ante la demora del auxilio médico, procedieron a evacuarla. Se informó además que la mujer padece de diabetes, lo que generó mayor preocupación entre los presentes. Posteriormente fue trasladada al Hospital Regional de Ica.

Vecinos del sector señalaron que en dicha intersección los accidentes de tránsito son frecuentes, por lo que solicitaron mayor señalización y control vehicular. Asimismo, cuestionaron la demora en la atención de emergencias, indicando que no es la primera vez que ocurre una situación similar en la zona.

