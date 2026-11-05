La Superintendencia Nacional de Migraciones intervino en Ica a un ciudadano venezolano que se encontraba en situación migratoria irregular y que días antes había generado polémica en redes sociales al desafiar públicamente a las autoridades peruanas.

Extranjero indocumentado

“Vengan por mí, no se tarden”, fue el mensaje difundido por el extranjero, cuya publicación provocó diversas reacciones entre los usuarios de las plataformas digitales y pedidos de intervención de las autoridades.

Como parte de las acciones de fiscalización y control migratorio, personal de Migraciones realizó las verificaciones correspondientes, constatando su situación migratoria irregular y procediendo conforme a las disposiciones legales vigentes.

Tras la intervención, se dispuso ejecutar el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional - PASEE, en cumplimiento de la normativa migratoria.

Al respecto, el superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, fue enfático al señalar que ninguna persona extranjera puede desafiar la autoridad del Estado peruano ni pretender estar al margen de la ley.

“En el Perú, la ley se respeta y se cumple. No vamos a permitir que ciudadanos extranjeros permanezcan al margen de nuestras normas migratorias ni que crean que pueden desafiar a las autoridades sin consecuencias. Migraciones está actuando con firmeza y dentro del marco legal. Quien incumpla la legislación migratoria tendrá que responder por sus actos”, enfatizó.

La institución recuerda que toda persona extranjera que ingresa y permanece en el Perú debe respetar las leyes nacionales. Su incumplimiento conlleva la aplicación de las medidas administrativas correspondientes, en el marco de la ley.

En el marco de los lineamientos del Ministerio del Interior, Migraciones reafirma que el cumplimiento de las leyes peruanas es obligatorio para todas las personas extranjeras que ingresan y permanecen en el país. La institución continuará desarrollando operativos de fiscalización para contribuir a la seguridad nacional y el orden interno.

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