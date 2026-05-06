Con el objetivo de asegurar la continuidad de las comunicaciones en la región Ica, ante situaciones de emergencia, se realizó la verificación y mantenimiento mensual de los teléfonos satelitales a cargo de la Subdirección de Telecomunicaciones de la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Ica.

Equipos óptimos

Estas acciones permiten garantizar la operatividad de los equipos, los cuales cumplen un rol fundamental para mantener el enlace con las centrales de emergencia ante posibles interrupciones de los servicios de telecomunicaciones convencionales, como consecuencia de desastres naturales u otras contingencias.

Durante la jornada técnica, personal especializado ejecutó pruebas de conectividad, revisión de configuración, estado de baterías y funcionamiento general.

El mantenimiento, realizado por personal técnico especializado, asegura que los equipos se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, listos para ser utilizados cuando la situación lo requiera.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO