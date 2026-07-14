La Institución Educativa Miguel Grau Seminario se proclamó campeón provincial de los Juegos Deportivos Escolares 2026, categoría “C”, al imponerse por 4-3 en la definición por penales a la I.E. José de San Martín, luego de una emocionante final que mantuvo la expectativa hasta el último golazo. Con este importante triunfo, el conjunto graíno obtuvo el título provincial y aseguró su clasificación para representar a Pisco en la siguiente etapa del certamen escolar.

Encuentro deportivo

La gran final estuvo marcada por la polémica, debido a que inicialmente fue suspendida por la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Pisco por la falta de garantías para su realización. Pese a que padres de familia, docentes y representantes de ambas instituciones solicitaron que el encuentro se disputara en el estadio Teobaldo Pinillos Olaechea, el compromiso finalmente se desarrolló en el campo deportivo de la I.E.E. José de San Martín, sin presencia de público.

En el terreno de juego, ambos equipos protagonizaron un partido intenso y de gran nivel futbolístico, demostrando entrega, disciplina y espíritu competitivo. Tras un encuentro muy disputado, el campeón se definió desde los doce pasos, donde Miguel Grau Seminario mostró mayor precisión para imponerse por 4-3, mientras que la I.E. José de San Martín cerró una destacada participación al quedarse con el subcampeonato provincial.

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