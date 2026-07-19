El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre el registro de dos sismos ocurridos frente a la costa de la región Ica en un intervalo menor a seis horas, entre la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de julio.

Según el Centro Sismológico Nacional, ambos movimientos telúricos tuvieron su epicentro en el océano Pacífico, al suroeste de la ciudad de Ica, y fueron percibidos con intensidad leve a moderada por la población.

Primer sismo fue de magnitud 3.9

El primer evento sísmico ocurrió el 18 de julio a las 10:40 p. m. y alcanzó una magnitud de 3.9.

De acuerdo con el IGP, el movimiento tuvo una profundidad de 32 kilómetros y su epicentro se ubicó a 74 kilómetros al suroeste de Ica. La intensidad fue de grado III en la ciudad de Ica.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0470

Fecha y Hora Local: 18/07/2026,22:40:27

Magnitud: 3.9

Profundidad: 32 km

Latitud: -14.62

Longitud: -76.11

Intensidad: III Ica

Referencia: 74 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/WL8DaZrm82 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026

Segundo movimiento ocurrió durante la madrugada

Horas después, el 19 de julio a las 3:42 a. m., el Centro Sismológico Nacional registró un segundo sismo de magnitud 4.0.

El evento tuvo una profundidad de 36 kilómetros y su epicentro se localizó a 81 kilómetros al suroeste de Ica. La intensidad reportada fue de II-III en la ciudad de Ica.

Hasta el momento de la publicación de los reportes, las autoridades no habían informado sobre daños personales ni materiales asociados a estos movimientos telúricos.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0471

Fecha y Hora Local: 19/07/2026,03:42:19

Magnitud: 4.0

Profundidad: 36 km

Latitud: -14.66

Longitud: -76.17

Intensidad: II-III Ica

Referencia: 81 km al SO de Ica, Ica - Icahttps://t.co/ya3tRvOQAL — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 19, 2026

Perú se ubica en una zona de alta actividad sísmica

El Perú forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, donde se registra aproximadamente el 85 % de los terremotos que ocurren a nivel global.

Ante un sismo, las autoridades recomiendan mantener la calma, identificar zonas seguras dentro de la vivienda o centro de trabajo y contar con una mochila para emergencias con artículos básicos.