En el marco de las actividades por el 98 aniversario fundacional del gremio matriz del periodismo peruano, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), ha inaugurado el renovado obelisco a los mártires del periodismo en Chincha.

Relevancia del periodismo

Participaron en este importante acto la delegación anepista encabezada por la presidenta nacional, compañera Zuliana Lainez, junto a familiares de periodistas mártires como Eudosia Reynoso y Alcira Velásquez, viudas de Félix Gavilán y Jorge Sedano, mártires de Uchuraccay; y Sharmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos Saavedra.

La inauguración fue realizada en ceremonia pública liderada por la alcaldesa provincial de Chincha, Silvia Barrios Valenzuela con la presencia autoridades locales, y de vecinas y vecinos de la ciudad.

El develamiento de la placa estuvo a cargo de las familiares del caso Uchuraccay, Eudosia Reynoso y Alcira Velásquez, viudas de Félix Gavilán y Jorge Sedano, junto a la alcaldesa y la presidenta ANP.

Seguido, fue realizada la apertura de la calle remodelada procediendo al tradicional recorrido de la misma y concluir con el acto protocolar.

Durante su alocución, la presidenta ANP destacó el importante papel de la filial Chincha en las gestiones por recuperar el obelisco a la memoria de los mártires del periodismo y la relevancia del periodismo local en tiempos adversos para la democracia.

Asimismo, rindió homenaje a la lucha de las familias de periodistas mártires en la figura de Eudosia Reynoso, Alcira Velásquez y Sharmelí Bustíos; y reconoció el trabajo de la compañera Luz Córdova, “una periodista que sabe dignificar el oficio con todas sus obras” y junto a ella a todos los afiliados y afiliadas de la ANP Chincha, cuya intervención en los concejos municipales y las acciones locales hacen posible que se diga ¡misión cumplida!.

A su turno, Sharmelí Bustíos dirigió sus reflexiones en un momento de particular relevancia, destacando el derecho a la memoria como un derecho humano que debe ser resguardado y promovido, y el papel que cumplen instituciones como la ANP acompañando las luchas por alcanzar la justicia en los casos de periodistas mártires.

Finalmente, la alcaldesa provincial de Chincha, Silvia Barrios Valenzuela, saludó el papel que cumple el periodismo organizado y relevó la importancia que cumple esta actividad en la vida democrática.

Como se recuerda, el 27 de octubre último fue demolido el Obelisco a los Mártires del Periodismo en la intersección de las avenidas Andrés Avelino Cáceres con San Martín, al remodelarse dichas calles en Chincha.

Esta acción despertó una firme protesta nacional e internacional en defensa los espacios para honrar la memoria de los periodistas mártires en el Perú y por el respeto al periodismo chinchano.

Con la inauguración del remodelado obelisco, no solo se resarce una clara afectación a la memoria del periodismo que luchó por la verdad, también se evidencia la importancia que tiene para la ciudadanía el derecho a la memoria colectiva.

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