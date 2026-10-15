La informalidad empresarial en la provincia de Ica alcanza aproximadamente el 60%, según informó Hugo Tapia Merino, intendente regional en Ica, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), durante un operativo multisectorial realizado en galerías y centros comerciales.

Formalizar negocios

La intervención se desarrolló en una galería ubicada en la calle Miguel Grau, con participación de personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), Sunafil y la Policía Nacional del Perú.

Tapia Merino precisó que la actividad fue organizada por Sunat y contó con el apoyo de las otras instituciones. Asimismo, aclaró que se trató de una jornada preventiva y de orientación, por lo que no se realizaron acciones de fiscalización durante el operativo.

El funcionario señaló que el objetivo fue informar a los comerciantes sobre la importancia de formalizar sus negocios y las ventajas que esto puede representar, como el acceso a créditos y beneficios tributarios, según corresponda a cada actividad económica.

En la misma línea, explicó que se han producido cambios en las competencias de fiscalización laboral relacionadas con determinadas microempresas, cuyas denuncias y procedimientos deben ser atendidos por las direcciones regionales de Trabajo, de acuerdo con el ámbito de competencia aplicable.

En ese sentido, indicó que su institución mantiene coordinaciones con las autoridades regionales para la transferencia de documentación y la atención de denuncias laborales, según corresponda.

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