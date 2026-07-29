El Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC) realizó este lunes 27 de julio, a las 3:00 de la tarde, la apertura de la compuerta de la represa Choclococha, dando inicio a la descarga de agua destinada a reforzar el abastecimiento del recurso hídrico para la agricultura en la región Ica.

Recurso hídrico

La medida fue ejecutada en atención a un pedido formulado por la Junta de Usuarios, con el objetivo de asegurar la disponibilidad de agua para el desarrollo de las actividades agrícolas.

De acuerdo con la información difundida por el PETACC, la liberación del recurso permitirá garantizar la distribución de agua para riego, una necesidad fundamental para miles de productores que dependen de este sistema para sus cultivos.

Asimismo, la descarga contribuirá al fortalecimiento de la napa freática mediante la recarga de los acuíferos, un aspecto considerado clave para la sostenibilidad del recurso hídrico en Ica, donde el agua subterránea representa una fuente importante para la actividad agrícola.

La entidad también señaló que esta acción forma parte de las estrategias orientadas a optimizar la gestión del agua y atender las necesidades de los usuarios del sistema hidráulico en Ica.

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