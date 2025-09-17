Ayer a las 6:00 de la mañana, se realizó la apertura oficial de la compuerta de la infraestructura hidráulica mayor del Sistema Choclococha, dando inicio al Plan de Descarga del Año Fiscal 2025, con el objetivo de abastecer de agua al valle de Ica.

Agua para la agricultura

La descarga fue ejecutada por el Proyecto Especial Tambo Ccaracocha (PETACC), operador del sistema, luego de confirmar que los trabajos de mantenimiento en la infraestructura hidráulica concluyeron satisfactoriamente.

Esta decisión se tomó tras una reunión de coordinación celebrada el pasado 11 de julio en la sede de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), en la que participaron representantes de la Administración Local de Agua (ALA) Ica, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor de Ica (JUSHMI), la Junta de Usuarios de la Achirana (JUSHMA), y el propio PETACC.

Durante la reunión, se evaluó la situación hídrica de la cuenca del río Ica y se acordó iniciar la descarga de aguas reguladas en la segunda quincena de setiembre, con el fin de garantizar el abastecimiento a las zonas agrícolas.

Según lo programado, el recurso hídrico será distribuido inicialmente solo en la parte alta del río Ica, beneficiando a sectores como Yancay, Macacona, Quilloay, Mochica y Acequia Nueva. Esto debido a que en la parte baja se están ejecutando obras de control de desbordes e inundaciones en la quebrada Cansa/Chanchajala (ítems III y IV).

