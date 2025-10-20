Con la llegada de miles de fieles, hoy se realizará la Bajada Solemne de la sagrada imagen del Señor Crucificado de Luren, uno de los eventos religiosos más importantes de la región. La ceremonia comenzará a las 7:00 a.m., seguida de un tiempo de veneración hasta el mediodía.

Masiva devoción

Por la noche, a partir de las 7:00 p.m., se dará inicio al primer recorrido procesional por las principales calles y avenidas del cercado de la ciudad de Ica. La procesión recorrerá un extenso circuito que incluye las calles Nasca, Piura, la avenida Cutervo, San Martín, Libertad, el ingreso al colegio San Luis Gonzaga, la Agencia Agraria, la avenida Municipalidad, Grau y Ayacucho, para finalmente retornar a la calle Nasca.

Se espera que este primer tramo del recorrido concluya el martes 21 de octubre alrededor del mediodía, tras más de 16 horas de recorrido ininterrumpido.

El martes 21, a las 11:00 a.m., se celebrará la Solemne Eucaristía en honor al Señor Crucificado de Luren, evento que marcará la culminación del recorrido. Posteriormente, la sagrada imagen será trasladada nuevamente a su Santuario.

Este evento congrega cada año a miles de devotos, reafirmando la profunda tradición religiosa y cultural que representa el Señor de Luren para la provincia de Ica.

La festividad culminará con el segundo recorrido procesional, programado para el domingo 26 de octubre a la 1:00 p.m., marcando el cierre oficial del mes morado en Ica. Esta celebración, profundamente arraigada en el corazón del pueblo iqueño, representa uno de los eventos religiosos más significativos del sur del país.

VIDEO RECOMENDADO