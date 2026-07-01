La construcción del nuevo puente Huancavelica ingresó a una etapa clave con el inicio de la demolición de cinco viviendas ubicadas en el sector Acomayo, predios que se encontraban dentro del área destinada para la ejecución de la obra.

Obra en marcha

La intervención comenzó este martes luego de que las familias propietarias alcanzaran un acuerdo con la Municipalidad Provincial de Ica para la adquisición de sus inmuebles y su posterior reubicación, permitiendo liberar el terreno donde se levantará la infraestructura que unirá de forma directa la ciudad de Ica con el distrito de Parcona.

El alcalde provincial, Carlos Reyes Roque, informó que durante la primera jornada ya fueron demolidas tres de las cinco viviendas previstas. “Ya la obra, la semana pasada se ha dado el inicio. Estamos demoliendo viviendas que están justamente donde se proyecta la construcción del puente; ya se ha hecho la demolición de tres viviendas y son cinco en total”, declaró. Asimismo, agradeció a los vecinos del sector por facilitar el desarrollo del proyecto. “Se les ha reubicado en otro sector y ellos han aceptado. Agradezco a los moradores de Acomayo por apoyar para que esta obra pueda cumplirse”, señaló.

Durante las labores se observó maquinaria pesada trabajando tanto en la margen de Parcona como en el lado de la calle Huancavelica, donde el área quedó prácticamente despejada para continuar con la ejecución. La obra demanda una inversión superior a los 9 millones de soles y contempla un plazo de 240 días calendario, por lo que la municipalidad estima culminarla antes de finalizar el presente año. Tras concluir las demoliciones, el contratista iniciará los trabajos de pilotaje y la construcción de la estructura principal del puente.

La nueva infraestructura busca mejorar la conectividad entre Ica, Parcona, La Tinguiña y otros sectores de la provincia, reduciendo los tiempos de desplazamiento y facilitando el tránsito vehicular y peatonal. “Con esta obra vamos a permitir que los vecinos ahorren tiempo, reduzcan costos y tengan una mayor transitabilidad.

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