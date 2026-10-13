La Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública Juan XXIII de Ica hizo pública su preocupación por la pérdida de la posesión del terreno situado en la calle Dos de Mayo N.° 158, en Ica. La controversia se originó luego de que la Dirección Regional de Educación de Ica emitiera una resolución que asigna el predio a la institución educativa N.° 22494.

Terreno en la calle Dos de Mayo

En conferencia de prensa, el director del instituto Juan XXIII, Carlos Cajo de la Cruz, manifestó que la institución mantuvo la posesión del local durante más de 60 años y que en ese espacio se desarrollaron actividades académicas y prácticas de formación docente. Según explicó, las labores educativas se realizaron allí desde 1961 hasta comienzos de la década de 1990, cuando la institución trasladó sus actividades principales a otra sede. Sin embargo, sostuvo que continuaron utilizando el inmueble para albergar una biblioteca y algunas aulas hasta el año 2007, cuando el terremoto ocasionó el derrumbe de parte de la antigua infraestructura.

El punto central es la Resolución Directoral Regional N.° 4801-2026, firmada por el director regional de Educación, Mag. José Huamán Orosco, mediante la cual se asigna el terreno al colegio N.° 22494 para uso como infraestructura y servicio educativo.

De acuerdo con la resolución, el inmueble está ubicado en la calle Dos de Mayo N.° 158 (Ica), y comprende un área de 1,752.41 metros cuadrados, inscrita en la partida registral N.° 11195666. Entre los linderos consignados figura, por el frente, la calle Dos de Mayo y, por el lado derecho, la parroquia San José.

Cajo de la Cruz sostuvo durante la conferencia que la resolución fue emitida el 24 de agosto de 2026 y que el desalojo del inmueble que era ocupado por una academia preuniversitaria se produjo al día siguiente, el 25 de agosto.

“Nosotros lo que estamos pidiendo es que nos devuelvan la posesión de nuestro terreno, el local Dos de Mayo 158, que lo hemos tenido por más de 60 años, donde han salido muchos docentes, y este director regional de Educación nos está despojando de nuestra posesión para dárselo a la institución educativa”, expresó el director del instituto.

Otro de los aspectos cuestionados por las autoridades del Juan XXIII es el convenio de cesión de uso suscrito en 2023 durante la gestión de la entonces directora Amalia Huaroto. Según la exposición del actual director, el acuerdo permitió que una academia preuniversitaria utilizara el inmueble hasta 2027, pero antes fue desalojada, ya que la DRE Ica emitió una resolución mediante la cual se declaró la nulidad del convenio de cesión de uso suscrito entre el Instituto y la academia.

El director señaló que, después de esa decisión, la institución continuó las gestiones ante la Procuraduría para concretar el desalojo de la academia. Según su versión, esperaban que, una vez recuperado el predio, las llaves fueran entregadas a los representantes de Juan XXIII. Sin embargo, afirmó que el procedimiento terminó con la entrega de las llaves al director regional de Educación.

Añadió que, el terreno de la calle Dos de Mayo forma parte de los espacios considerados para el plan de contingencia relacionado con la construcción y mejora de su actual infraestructura. También para desarrollar programas de bachillerato, segunda especialidad, capacitación y otras alternativas de formación dirigidas a profesionales de la educación.

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