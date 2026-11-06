La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, a través de la Subdirección de Patrimonio Cultural, Industrias Culturales e Interculturalidad, verificó una ocupación ilegal en el Paisaje Arqueológico Geoglifos de Bogotalla, distrito de El Ingenio, provincia de Nasca.

Protección en la zona

Durante la inspección se identificaron cercos de palos en aproximadamente 300 metros lineales, alineamientos de piedras a modo de lotización y plantaciones de huarangos dentro del área arqueológica protegida.

En el lugar se encontró a un grupo de aproximadamente 30 personas que no se identificaron y manifestaron haber colocado los palos. Tras ser exhortadas sobre la intangibilidad del área, procedieron a retirarse.

La intervención estuvo a cargo del personal de Defensa y Patrimonio de la DDC Ica, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, logrando el retiro de los elementos instalados en la zona afectada.

La DDC Ica reafirmó su compromiso con la defensa y protección del Patrimonio Cultural de la Nación.

Intervienen a dos personas por arrojar desechos

Asimismo, en una rápida acción de fiscalización y defensa del patrimonio, autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica intervinieron a dos personas en el momento exacto en que arrojaban desechos orgánicos en el sitio y paisaje arqueológico Parcela 3, en la provincia de Nasca.

El hallazgo se produjo durante la mañana, cuando el director de la DDC Ica, Luis Enrique Mendoza Urcia, acompañado por la subdirectora de la institución y la directora del Museo Regional de Ica, se desplazaban hacia el centro ceremonial de Cahuachi. Al percatarse de la presencia de los individuos y del severo foco de contaminación que generaba fuertes olores en el área protegida, las autoridades procedieron a encarar la situación de inmediato.

Durante la intervención, el personal técnico procedió a levantar un acta de intervención formal, mediante la cual ambos infractores se obligaron a retirar la totalidad de los desperdicios y limpiar la zona afectada en el menor tiempo posible.

Desde el área de Defensa del Patrimonio Cultural de la DDC Ica se recordó a la ciudadanía que los sitios arqueológicos de Nasca están protegidos por ley. Asimismo, se exhortó a la población a informarse sobre la condición de estas áreas para evitar procesos sancionadores administrativos y penales por afectación o deterioro del patrimonio de la Nación, ratificando que la institución se mantiene en constante vigilancia en toda la región.

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