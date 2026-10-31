La Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, en coordinación con la Policía Nacional del Perú, realizó ayer una inspección técnica de emergencia en el sitio arqueológico Ranchería Sector A, ubicado en el distrito de San José de los Molinos, provincia de Ica, ante la presencia de construcciones precarias instaladas sin autorización dentro del área protegida. Cabe indicar que la zona se encuentra señalizado con hitos y murales.

Advierten desalojo

Durante la diligencia, el personal técnico constató la instalación de aproximadamente diez módulos precarios, construidos con palos, esteras y costales, así como trazos de delimitación realizados con yeso sobre la superficie del monumento arqueológico, declarado Patrimonio Cultural de la Nación en noviembre de 2024.

Asimismo, se identificaron herramientas de trabajo y evidencias arqueológicas en superficie, entre ellas fragmentos de cerámica, material óseo y estructuras prehispánicas. En el lugar se encontró a dos personas, identificadas como José Enrique Valdivia y Rolando Hernández, realizando trabajos no autorizados.

Ante los hechos constatados, el personal de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica procedió a notificar y exhortar a los intervenidos para que paralicen inmediatamente los trabajos y retiren las estructuras instaladas. Asimismo, se dispuso impulsar las acciones correspondientes ante la Procuraduría Pública del Ministerio de Cultura, a fin de evaluar la recuperación del área ocupada.

Se exhortó a la población a no afectar zonas arqueológicas; de lo contrario, el ministerio está facultado para iniciar acciones penales o administrativas.

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