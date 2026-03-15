Dos presuntos integrantes de una banda delictiva conocida como “Los malditos de Pisco” fueron capturados por la Policía Nacional del Perú luego de ser señalados como los principales implicados en el homicidio de un joven ocurrido la madrugada del 12 de marzo en la ciudad de Pisco, en la región Ica.

Involucrados en homicidio

El crimen se registró alrededor de las 5:00 de la mañana en las inmediaciones de la avenida Francisco Bolognesi. De acuerdo con las primeras investigaciones policiales, la víctima fue interceptada por dos sujetos que lo atacaron con un arma blanca (hasta siete cuchillada), provocándole heridas mortales que ocasionaron su fallecimiento casi de manera inmediata.

Los detenidos fueron identificados como Guillermo Laursen Herencia, de 26 años, conocido con el alias de “Cuchiloco”, y José Carlos Navarro Ferreyra, de 35 años, alias “Huero”. Ambos fueron ubicados y capturados poco tiempo después del ataque tras un operativo desplegado por efectivos policiales que utilizaron el monitoreo de cámaras de videovigilancia de la zona para rastrear sus movimientos tras el crimen.

Inicialmente, la víctima no portaba documentos de identidad, por lo que su cuerpo fue trasladado como NN a la morgue para las diligencias correspondientes. Sin embargo, tras un trabajo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, se logró identificar al fallecido como Cristóbal Rucoba Murayari, un joven natural de Iquitos.

Las investigaciones preliminares señalan que la víctima habría recibido hasta siete puñaladas durante el ataque. Las autoridades no descartan que el homicidio esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas, aunque el móvil del crimen continúa siendo materia de investigación.

Según fuentes policiales, los detenidos cuentan con antecedentes por delitos como robo agravado y otros ilícitos vinculados a la actividad delictiva. Ambos permanecen bajo custodia mientras avanzan las diligencias por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de homicidio calificado.

Las autoridades también confirmaron que existiría un tercer implicado en el crimen, quien ya habría sido plenamente identificado por los investigadores. Su ubicación y captura serían inminentes, de acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación.

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