Un hecho de violencia criminal se registró la madrugada de este 12 de marzo en la ciudad de Pisco, donde un joven fue asesinado con arma blanca a escasos metros del colegio Santa Luisa de Marillac.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la madrugada en la intersección de la avenida Bolognesi con la calle Alipio Ponce, generando alarma entre los vecinos del sector. La víctima, cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades, quedó tendida en la vía pública tras el ataque.

Crimen en la zona

De acuerdo con la información brindada durante una conferencia de prensa ofrecida a los medios de comunicación por las autoridades policiales, dos sujetos habrían interceptado al joven y lo atacaron utilizando una cuchilla, ocasionándole siete puñaladas que finalmente le provocaron la muerte. Tras recibir la alerta, efectivos de la Policía Nacional del Perú desplegaron un operativo inmediato en la zona para ubicar a los presuntos responsables del crimen.

Como resultado de la intervención policial se logró la detención de Guillermo Laursen Herencia (26), conocido con el alias de “Cuchiloco”, y José Carlos Navarro Ferreyra (35), alias “Huero”, quienes presuntamente integrarían la banda denominada “Los Mexicanos de Pisco”. Ambos fueron intervenidos en las inmediaciones del lugar de los hechos y son investigados por su presunta participación en el delito contra la vida, el cuerpo y la salud relacionado con el ataque con arma blanca en agravio de una persona aún no identificada.

Las diligencias policiales continúan para esclarecer plenamente las circunstancias de este crimen. Las autoridades también vienen realizando las acciones correspondientes para lograr la identificación de la víctima y comunicar el hecho a sus familiares.

Esta información fue confirmada durante la conferencia de prensa brindada por el jefe de la División Policial Provincial de Pisco, Coronel PNP Daniel Elías Soto, y el jefe de la Región Policial Ica, General PNP Carlos Raúl Roque Palomino, quienes ofrecieron detalles del operativo y de la captura de los presuntos implicados en este caso que ha generado gran preocupación en la población pisqueña.

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