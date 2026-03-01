La ola criminal no se detiene en la provincia de Pisco. En pleno estado de emergencia, un joven taxista fue asesinado a balazos en el distrito de Independencia, elevando a 13 las muertes registradas en las últimas semanas bajo este régimen excepcional. Solo en los últimos cuatro días se han reportado tres asesinatos, situación que mantiene en alarma a la población ante el avance de la criminalidad.

Muerte violenta

El crimen se produjo en horas de la tarde en el sector conocido como Lateral 3 de Cabeza de Toro, en el distrito de Independencia donde vecinos alertaron sobre la presencia de un automóvil abandonado. Al acercarse, descubrieron en el interior a una persona de sexo masculino con múltiples impactos de bala, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades.

La víctima fue identificada como Antholy Ángel Muñante Muñoz de 23 años, quien se desempeñaba como taxista. El joven fue hallado sin vida dentro de un vehículo marca Hyundai de color oscuro, con placa de rodaje C2Y-590, el cual permanecía estacionado en la zona en circunstancias aún materia de investigación.

Tras la alerta de los pobladores, personal de serenazgo acudió al lugar para acordonar el área e informar a la Policía Nacional del Perú, cuyos efectivos iniciaron las diligencias correspondientes. Peritos de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que permitan esclarecer el móvil del crimen.

