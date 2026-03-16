En el marco de las actividades por el día central del Festival Internacional de la Vendimia Iqueña, la Municipalidad Provincial de Ica otorgó el reconocimiento de Hijo Predilecto de la ciudad al economista iqueño Ismael Benavides Ferreyros, en una ceremonia realizada como parte de las celebraciones de la tradicional festividad.

Destacado profesional

El reconocimiento fue entregado por el alcalde provincial de Ica, Ing. Carlos Reyes Roque, como una distinción a la trayectoria profesional y al aporte del economista en el ámbito público y privado.

Benavides Ferreyros, nacido en Ica, pasó parte de su infancia en el centro poblado de Huamaní, en el distrito de San José de Los Molinos, donde creció en un entorno vinculado al campo y a las actividades agrícolas de la región.

A lo largo de su carrera se ha desempeñado en diversos cargos dentro del sector público y privado, siendo considerado una de las figuras vinculadas a la gestión económica y financiera del país. Entre sus principales responsabilidades destacan su paso por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas, funciones que lo posicionaron en el ámbito de la política económica nacional.

Durante la ceremonia, autoridades locales resaltaron su trayectoria y el aporte realizado desde los distintos cargos que ha ocupado, destacando su experiencia en la gestión pública y su participación en el debate sobre temas económicos en el país.

La distinción de Hijo Predilecto forma parte de los reconocimientos que se otorgan durante el desarrollo del Festival Internacional de la Vendimia de Ica, una de las celebraciones más importantes de la región, que reúne actividades culturales, artísticas y gastronómicas.

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