Franklin Atiquipa Ccance, un joven de 21 años, se encuentra en estado de coma tras sufrir un grave accidente de tránsito mientras se desplazaba en motocicleta cerca del ingreso al aeródromo de Nasca. El impacto contra una minivan dejó al joven hospitalizado en el Hospital Regional de Ica, donde lucha por su vida.

Brutal siniestro

Su familia hace un llamado urgente a la solidaridad de la población, ya que necesitan recursos para costear cuidados especiales, como pañales y una leche nutricional especial (Ensure para adultos), cuyo costo es elevado.

Paulina Ccanccé, madre de Franklin, conmovida y en quechua, pidió ayuda para que su hijo pueda superar este difícil momento. “Mi hijo tiene toda una vida por delante, pedimos de todo corazón que nos apoyen”, manifestó entre lágrimas.

La familia está organizando actividades solidarias para recaudar fondos, entre ellas una chicharronada y pollada que se realizará este sábado desde las 4:00 a.m. en la tranquera Buena Fe Alto, en Nasca. Quienes deseen colaborar pueden comunicarse al teléfono 976 978 295, ya sea donando dinero, alimentos o insumos para la actividad.

Franklin era el principal sostén de su madre, una adulta mayor, y de sus tres menores sobrinos. Esta tragedia golpea aún más a la familia, que hace dos meses perdió a otro hijo en un accidente de tránsito.

