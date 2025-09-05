Indignación y protestas se registraron en las afueras de la sede del Ministerio Público de Vista Alegre (Nasca), luego de que la fiscal ordenara la libertad de Gary Aparicio Pacheco, ex policía en situación de retiro, implicado en un violento accidente de tránsito ocurrido el pasado 1 de septiembre.

Siniestro vial

Según los familiares de los heridos, Aparicio Pacheco fue liberado tras depositar una caución a nombre de Franklin Atiquipa Ccance, joven de 21 años que permanece en UCI del Hospital Regional de Ica, en estado crítico y con diagnóstico reservado.

El accidente se produjo en el ingreso al aeródromo María Reiche, cuando la motocicleta en la que viajaban Franklin Atiquipa y Ángel Rivadeneiro impactó fuertemente contra una minivan conducida por el ex efectivo policial. Ambos ocupantes de la moto salieron despedidos tras el choque; Atiquipa quedó inconsciente en medio de un charco de sangre, mientras que Rivadeneiro sufrió fracturas.

Familiares, vecinos y amigos de “Chavito” —como era conocido Franklin— se concentraron con carteles en mano para exigir justicia y reclamar la decisión fiscal. “No es justo que un joven trabajador esté entubado, al borde de la muerte, y el responsable esté libre”, se escuchaba entre los manifestantes.

Abogado de la familia

El abogado Manuel Meza, representante legal de la familia Atiquipa, cuestionó duramente la decisión del Ministerio Público:

“Hay una indignación total. No se ha informado por qué se ha dispuesto la libertad del imputado. Estábamos a la espera de una medida como prisión preventiva, considerando la gravedad del estado de Franklin, quien se encuentra entubado en UCI”, afirmó el letrado.

Meza también indicó que el joven herido no tenía antecedentes penales y que, a sus 21 años, era el sostén económico de su familia:

“Franklin se hacía cargo de sus tres sobrinos menores desde que su hermano falleció en otro accidente de tránsito. También cuidaba a su madre, una persona quechuahablante de edad avanzada. Le han destruido la vida a una familia humilde y trabajadora.”

Paulina Ccance, madre de Franklin, pidió entre lágrimas que no se deje impune el caso de su hijo. “Es un muchacho bueno, responsable, trabajador. No tenemos dinero, pero queremos justicia. Él no se merecía esto”.

