La madrugada del domingo 7 de diciembre, un fatal accidente de tránsito dejó una escena desgarradora en el distrito de Salas. Un joven que había llegado hace apenas 15 días desde su tierra natal para trabajar en la campaña agrícola fue arrollado en plena carretera Panamericana Sur, a la altura de la empresa Coelvisac, en el sector de Santa Cruz de Villacurí.

Muerte violenta

El joven fue embestido por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, dejando el cuerpo tendido sobre el asfalto. Se trata de Roly Gohan Fernández Cárdenas de 26 años, natural de Sicaya, Junín, quien había llegado a Ica para trabajar en distintos fundos agroexportadores de la zona de Villacurí. Su familia contó que el joven se encontraba motivado por mejorar su situación económica y enviar dinero a casa, sin imaginar el trágico final que tendría su breve estadía en la región.

Vecinos de la zona relataron que, tras el atropello inicial, varios vehículos habrían pasado sobre el cuerpo sin detenerse, agravando aún más la tragedia. No es la primera vez que se registran accidentes fatales en este tramo de la Panamericana Sur, donde la falta de iluminación y el exceso de velocidad son constantes.

El hecho ha generado indignación y preocupación entre los pobladores de Barrio Chino y sectores cercanos, quienes exigen medidas urgentes para mejorar la seguridad vial, incluyendo mayor presencia policial, reductores de velocidad y mejor señalización.

VIDEO RECOMENDADO