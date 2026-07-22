Un trágico accidente de tránsito ocurrido la noche del lunes en la avenida Los Paredones, frente al sector conocido como Los Mormones, en la provincia de Nasca, cobró la vida del joven motociclista Jaime David Mendiola Rojas, de 21 años.

Muerte violenta

El fatal choque, que involucró a un automóvil Tico de color amarillo y una motocicleta, generó profunda conmoción entre familiares, amigos y vecinos de la víctima, quien deja en la orfandad a un menor de edad.

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro se produjo por causas que aún son materia de investigación. Tras el impacto, personal de emergencia y efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para brindar auxilio; sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, el conductor de la motocicleta falleció debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Durante la mañana del martes, representantes del Ministerio Público y peritos de la Policía Nacional realizaron las diligencias correspondientes en la escena del accidente. Los especialistas efectuaron mediciones y el levantamiento de evidencias con el propósito de reconstruir la dinámica del choque y determinar las responsabilidades de los conductores involucrados.

Las autoridades informaron que la colisión ocurrió en una de las principales vías de la ciudad, por lo que el tránsito fue restringido mientras se desarrollaban las pericias. El automóvil Tico de placa C6-F538 y la motocicleta quedaron bajo custodia para las investigaciones, mientras la Fiscalía dirige las actuaciones que permitirán esclarecer las circunstancias del hecho.

La muerte de Jaime David Mendiola Rojas causó gran pesar entre los nasqueños. Familiares protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al conocer la noticia, mientras vecinos y amigos expresaron sus condolencias a través de las redes sociales, recordándolo como un joven trabajador y apreciado en el sector Cajuca.

A las muestras de pesar se sumó la Institución Educativa Privada Jean Piaget, donde Jaime cursó sus estudios. Mediante un mensaje institucional, el colegio expresó sus condolencias a la familia y destacó que el joven dejó gratos recuerdos entre docentes, alumnos y trabajadores. “Descansa en paz, Jaime. Tu recuerdo permanecerá siempre en nuestra institución y en nuestros corazones”, señalaron.

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