En el marco de las celebraciones por los 386 años de fundación española de Pisco, el Consejo Provincial otorgó la distinción de Hija Ilustre de Pisco a la joven poeta, escritora y declamadora Cristina Grace Aylin García Bravo, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística y literaria, así como a su contribución a la promoción de la cultura.

La entrega del reconocimiento estuvo a cargo del alcalde provincial, Pedro Fuentes Hernández, quien, en representación de la provincia de Pisco, hizo entrega de esta importante condecoración el pasado 23 de noviembre. Por su juventud, Cristina se perfila como una de las personas de menor edad en recibir esta alta distinción honorífica.

Homenaje local

Emocionada tras recibir la condecoración, la joven destacó que este homenaje representa el resultado de años de trabajo constante impulsando la poesía entre niños y jóvenes, mediante declamaciones, talleres gratuitos y diversas actividades culturales. Su principal propósito ha sido despertar en las nuevas generaciones el amor por su tierra, fortalecer la identidad pisqueña y motivarlas a descubrir y confiar en sus propios talentos.

Cristina García Bravo manifestó que esta distinción constituye un compromiso aún mayor para continuar trabajando por la cultura y la formación artística de la niñez y juventud pisqueña.

Finalmente, la joven expresó su agradecimiento a las autoridades provinciales por la distinción, especialmente al alcalde Pedro Fuentes Hernández, así como a su familia y a todas las personas que la acompañaron durante su trayectoria.

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