La joven Katherine Luisa Elías Tello fue coronada como Miss Pisco 2025 en una emotiva ceremonia realizada el pasado 30 de agosto, como parte de las actividades oficiales por la 58° Semana Turística de Pisco.

Belleza y talento

El evento reunió a diez candidatas que demostraron carisma, elegancia y seguridad sobre el escenario, en una competencia que mantuvo altas expectativas hasta el final. El jurado calificador tuvo la tarea de evaluar cada una de las presentaciones, y finalmente se inclinó por Katherine, quien recibió el título entre aplausos y vítores del público.

La corona, diseñada especialmente para esta edición del certamen, incluye símbolos representativos de la ciudad, reforzando el valor cultural del evento.

Tras ser coronada, Katherine expresó: “Esta corona representa a cada mujer pisqueña que lucha, sueña y deja huella. La llevo con orgullo y con el compromiso de representar a mi tierra con amor y responsabilidad”.

La elección de Miss Pisco marcó uno de los momentos más destacados de las celebraciones. El programa continúo el domingo 31 con el tradicional Corso de la Identidad, un colorido desfile que recorrió las principales calles de la ciudad. Las actividades de la Semana Turística culminarán los días 6 y 7 de septiembre, con conciertos y espectáculos musicales.

