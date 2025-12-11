La sexta cuadra de la calle Comercio, en el cercado de Pisco, volvió a brillar este diciembre al consolidarse, una vez más, como el punto de mayor espíritu navideño en la ciudad.

Los vecinos, organizados y comprometidos con mantener viva esta tradición, realizaron el encendido oficial de un imponente árbol y una vistosa instalación de luces que adornan toda la cuadra.

Espíritu navideño

El evento reunió a familias, adultos mayores y niños en un ambiente lleno de música, alegría y unión vecinal. Los moradores destacaron que esta iniciativa surge del esfuerzo colectivo y del deseo de ofrecer a Pisco un espacio de celebración en tiempos marcados por la creciente inseguridad que afecta a la provincia.

El encendido navideño no solo iluminó la zona, sino que también generó comentarios positivos en distintos sectores del distrito, consolidando nuevamente a la calle Comercio como la más emblemática y representativa durante las fiestas.

