Durante una sesión del Comité Distrital de Salud de Pisco, se presentó un reporte sobre los casos de dengue registrados y se abordaron las principales medidas de prevención frente a esta enfermedad, que continúa representando un problema de salud pública y es transmitida mediante la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Prevención en la provincia

En la reunión participó el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes Hernández, junto con especialistas del sector Salud, quienes analizaron la situación y remarcaron la importancia de fortalecer las acciones preventivas desde los propios hogares y la comunidad.

Durante la jornada, las especialistas hicieron un llamado a los vecinos para evitar la reproducción del mosquito transmisor, principalmente controlando los lugares donde puede acumularse agua. Una de las principales recomendaciones fue mantener completamente tapados los recipientes utilizados para almacenar agua, debido a que estos pueden convertirse en espacios propicios para la reproducción del mosquito.

También se recomendó utilizar arena húmeda en los floreros, en lugar de mantener agua acumulada, como parte de las medidas destinadas a reducir posibles criaderos del Aedes aegypti dentro de las viviendas.

Otro de los pedidos estuvo dirigido a la población para que permita el ingreso de los vigilantes comunitarios encargados de realizar labores de prevención y vigilancia. El acceso a los domicilios permite identificar posibles recipientes o espacios donde pueda acumularse agua y adoptar medidas oportunas para evitar la proliferación del mosquito.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO