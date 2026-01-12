A pesar de encontrarse bajo estado de emergencia, diversos locales nocturnos y parte de la población no estarían respetando las restricciones vigentes en la provincia de Pisco, situación que quedó evidenciada durante la madrugada del 11 de enero.

Medidas y restricciones

En el marco del estado de emergencia, el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, encabezó una mesa de trabajo en la que se instaló el Comité de Coordinación Distrital, integrado por la Policía Nacional, la Subprefectura, las Fuerzas Armadas y los municipios distritales, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en la provincia.

Entre las medidas acordadas se encuentran el horario límite de funcionamiento hasta las 2:00 a. m. para establecimientos nocturnos, el control del orden interno a cargo de la Policía y el Ejército, la fiscalización exhaustiva a motociclistas y mototaxistas, así como la ejecución de operativos inopinados en distintos puntos de la ciudad.

Operativo nocturno

Como parte de las acciones concretas, durante la madrugada del 11 de enero se realizó el primer operativo de control a locales nocturnos, con participación de la Policía. Las intervenciones se concentraron principalmente en la avenida San Martín.

Durante el operativo, en el local conocido como “Bunker 10”, los agentes policiales tuvieron que trepar el portón del establecimiento ante la negativa inicial del propietario a abrir el acceso. En el interior se halló a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas y participando de un espectáculo musical, pese a que el horario permitido ya había sido superado.

Los asistentes fueron retirados del local y se procedió con las acciones correspondientes, mientras las autoridades reiteraron que los controles de identidad y fiscalización en discotecas y bares serán permanentes, aleatorios y contarán con el apoyo de efectivos del Ejército durante el estado de emergencia.

