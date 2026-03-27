La Dirección Regional de Educación de Ica inicia una nueva etapa. El docente y gestor educativo Magíster José Luis Huamán Orosco fue designado como titular de la DRE Ica. El nombramiento fue oficializado mediante la Resolución Gerencial General Regional N.º 035-2026-GORE-ICA/GGR.

Designación oficial

La ceremonia de presentación fue realizada en la sede de la DRE Ica. Al acto asistieron autoridades, funcionarios y representantes del ámbito educativo.

Con más de 20 años de experiencia en gestión educativa, ha ocupado cargos directivos en diversas instituciones, participando activamente en espacios de cogobierno y comités técnicos tanto regionales como nacionales.

Su formación académica incluye estudios en Educación Física, Administración y Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico, una Maestría en Educación con mención en Gestión de la Educación, y actualmente cursa un Doctorado en Educación.

Durante su primera intervención como director regional, optó por un mensaje centrado en la necesidad de cambios concretos. Subrayó que uno de los principales desafíos será fortalecer la participación de docentes, directivos, estudiantes y familias en la toma de decisiones, con el objetivo de construir un sistema educativo más dinámico y conectado con la realidad local.

También hizo énfasis en la importancia de impulsar un liderazgo innovador dentro de las instituciones educativas, orientado a resultados y con capacidad de adaptación a los cambios.

Su gestión, adelantó, buscará posicionar a Ica como un referente en innovación pedagógica, promoviendo prácticas que integren tecnología, formación docente continua y una gestión más eficiente de los recursos.

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