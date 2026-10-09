Una marcada anomalía de la Temperatura Superficial del Mar (ATSM) viene registrándose frente al litoral peruano. Al 6 de octubre de 2026, el núcleo cálido se extiende hacia sectores de Pisco–Ica, donde los valores reportados superarían los +8 °C respecto de lo habitual, configurando una condición térmica excepcionalmente cálida. Esta alteración se presenta dentro de una franja que alcanza desde Pisco hasta Talara, con incrementos de varios grados sobre los valores normales.

Inusual escenario climático

El comportamiento del mar ya tendría repercusiones en las condiciones atmosféricas de la costa. Durante septiembre se registraron nuevos récords de temperatura diurna, con valores que, según la información proporcionada, en algunos puntos no se observaban desde eventos El Niño anteriores. En Pisco, la estación Hacienda Bernales en Humay registró 30 °C el 8 de septiembre, superando el récord anterior de 29 °C registrado el 18 de septiembre de 1997.

La situación mantiene bajo vigilancia la evolución del clima costero, debido a que el calentamiento anómalo del océano puede influir en las condiciones meteorológicas de la franja litoral.

Para la población de Ica y otras zonas costeras, el escenario adquiere especial relevancia por la combinación de temperaturas elevadas y cambios en las condiciones del viento. SENAMHI ha documentado que la configuración atmosférica de inicios de octubre ha favorecido variaciones importantes en los vientos frente al litoral peruano.

En paralelo, se ha advertido que del 8 al 9 de octubre se prevé un incremento de la velocidad del viento en la costa, condición que favorecería el levantamiento de polvo y arena, principalmente en el departamento de Ica, pudiendo reducir la visibilidad horizontal. Ante este escenario, se recomienda asegurar techos y ventanas, así como comunicar a las autoridades la presencia de postes o árboles inclinados.

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