La denominada Maratón del Arroz llegó a la ciudad de Ica con una oferta de 10 toneladas del producto a precio promocional, como parte de una estrategia impulsada por Agromercado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) para beneficiar tanto a los consumidores como a los pequeños y medianos productores. La venta se realizó desde el viernes en los portales de la Municipalidad Provincial de Ica y continuó al día siguiente en el Colegio de Ingenieros.

En el centro de Ica

El especialista de Agromercado, Joseph Serrano Flores, explicó que esta actividad formó parte de un proyecto piloto que ya se venía desarrollando en distintas regiones del país. “El día de hoy estamos trayendo 10 toneladas. Este es el proyecto piloto que estamos iniciando aquí en Ica y se está realizando a nivel nacional”, señaló durante la jornada, precisando que la campaña también se desarrollará este sábado en el Colegio de Ingenieros.

El funcionario destacó que el arroz comercializado provenía directamente de asociaciones de productores debidamente acreditadas y cumplía con todos los estándares de calidad. Indicó que el proveedor en esta oportunidad fue la Asociación San Juan de Cotomonillo de Aucayacu, en Huánuco. “Es un arroz con registro sanitario, certificado y con todas las garantías de calidad. Lo que buscamos es apoyar la articulación comercial para que el pequeño y mediano productor logre comercializar su producto”, manifestó.

Uno de los principales atractivos de la campaña fue el precio. La bolsa de 10 kilos se ofreció a S/ 37, equivalente a S/ 3.70 por kilogramo, mientras que en establecimientos comerciales el mismo producto alcanzaba precios de entre S/ 4.50 y S/ 5.00 por kilo, lo que representó un ahorro aproximado de entre el 15 % y el 20 % para las familias iqueñas.

Serrano recordó que el arroz es uno de los alimentos de mayor consumo en los hogares peruanos y estimó que una familia promedio consume una bolsa de 10 kilos al mes, dependiendo del número de integrantes. Asimismo, indicó que la iniciativa obtuvo una respuesta favorable desde que comenzó en Lima y posteriormente fue extendida a diferentes provincias del país.

La campaña se desarrolló con el objetivo de acercar productos de calidad a precios accesibles y fortalecer la comercialización directa entre productores y consumidores, eliminando intermediarios. Desde Agromercado informaron que la Maratón del Arroz continuará recorriendo diversas regiones del país como parte de las acciones para impulsar el sector agrario y contribuir a la economía familiar.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO