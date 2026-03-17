En el marco de las investigaciones por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas cometido por organización criminal, el Primer Equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Ayacucho, tras la audiencia de prisión preventiva a cargo del fiscal adjunto provincial Pool Christian Pariona Quispe, con el apoyo del asistente en función fiscal Bryan Stanley Barrientos Serna, logró que se declare fundado el pedido de prisión preventiva por 36 meses contra Mario Mayta Pelayo, Daniel Ernesto Alor Chavarría y José Ore Nelson así como comparecencia con restricciones para Julio César Chavarría Granda.

Cocaína camuflada

Como se recuerda, el 25 de febrero de 2026, aproximadamente a las 06:00 de la mañana, a la altura del kilómetro 488.5 de la carretera Panamericana Sur, variante Marcona - Ica, los cuatro investigados se habrían trasladado en dos vehículos: un camión tipo furgón de placa BBU-807 conducido por Ore Nelson, quien iba acompañado de Chavarría Granda. Cabe precisar que este vehículo contaba con compartimientos post fabricados en el techo.

Asimismo, un segundo vehículo cumplía el rol de liebre o seguridad, conducido por Mayta Pelayo con Alor Chavarría como copiloto. Ambos vehículos habrían provenido del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Durante la intervención se halló la sustancia ilícita acondicionada en un total de 430 paquetes tipo ladrillo con logo de delfín, obteniendo un peso bruto de 444.300 kilogramos de clorhidrato de cocaína de alta pureza, ocultos en compartimentos acondicionados en el techo del camión tipo furgón.

El cargamento está valorizado en aproximadamente 836 mil dólares en el mercado peruano y alcanzaría un valor superior a los 3,5 millones de soles en el mercado europeo.









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