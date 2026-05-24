El Hospital de Apoyo Palpa, perteneciente a la Unidad Ejecutora 407 de la Dirección Regional de Salud de Ica (DIRESA Ica), realizó con éxito su primera gran Campaña de Cirugía Especializada, logrando ejecutar más de 100 intervenciones quirúrgicas gratuitas en beneficio de pacientes de la provincia de Palpa.

Profesionales de la salud

La jornada médica, desarrollada los días 22 y 23 de mayo de 2026, representa uno de los acontecimientos más importantes para el sistema de salud de la provincia, al acercar atención quirúrgica especializada a personas que, en muchos casos, no contaban con los recursos necesarios para viajar a ciudades más grandes y acceder a este tipo de procedimientos.

La campaña fue impulsada bajo la dirección del médico cirujano Víctor Manuel Núñez Sánchez y su equipo de gestión, quienes organizaron un trabajo articulado que permitió desarrollar intervenciones de alta complejidad dentro del propio hospital palpeño.

De acuerdo con la organización, el objetivo principal fue descentralizar la atención especializada y reducir las brechas de acceso a servicios médicos para pacientes provenientes de zonas rurales y alejadas, muchos de ellos en lista de espera desde hace varios meses.

Para la ejecución de la campaña se convocó a médicos especialistas nacionales e internacionales, incluyendo profesionales provenientes de Brasil, quienes trabajaron junto a cirujanos peruanos durante las intensas jornadas operatorias.

Las intervenciones fueron realizadas bajo estrictos protocolos médicos y de seguridad, permitiendo atender a decenas de familias que esperaban una oportunidad para acceder gratuitamente a cirugías que normalmente representan altos costos económicos.

Uno de los aspectos destacados de la campaña fue la implementación de un sistema de inscripción digital y evaluación previa obligatoria, mecanismo que facilitó el registro de pacientes y permitió organizar adecuadamente los procedimientos médicos. Según se informó, el proceso incluyó validación de documentos, evaluación clínica y programación quirúrgica.

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