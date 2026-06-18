Michelle Alexander se refirió abiertamente a Christian Domínguez y explicó por qué optó por no volver a convocarlo para sus proyectos televisivos. La productora rememoró el comienzo de la carrera actoral del cantante y contó qué la llevó a marcar un quiebre definitivo en su relación laboral.

En el programa digital ‘Si +Q Decir’, la productora repasó distintos episodios de su trayectoria junto al camtante. Fue entonces cuando contó que mantuvo una conversación directa con el artista, en la que dejó en claro su decisión de no continuar vinculándolo a sus producciones.

Alexander recordó que Domínguez obtuvo uno de sus primeros roles relevantes en televisión luego de superar un riguroso proceso de selección. Según contó, la elección del personaje principal implicó evaluar a varios candidatos antes de definir quién asumiría el papel.

“ Lo vimos y dijimos: ‘sí’ ”, indicó Alexander al rememorar el momento en que Domínguez fue elegido para dar vida a Johnny Orozco en la producción inspirada en la historia de Néctar. La productora añadió que, durante esa misma etapa, también se incorporó Erick Elera al elenco, marcando el inicio de una nueva generación de actores en sus proyectos.

Según relató la productora, el talento mostrado por Christian Domínguez en las pruebas de actuación resultó decisivo para su incorporación al proyecto. “ Hicimos un casting y lo hizo muy bien ”, señaló Alexander.

Michelle destacó que Christian contaba con un carisma especial que le permitía sobresalir frente a las cámaras. Según explicó, su personalidad y desenvolvimiento en escena fueron factores determinantes para el éxito de sus primeras apariciones en la ficción.

“ Christian era un tipo muy carismático, muy carismático ”, sostuvo la productora al evocar la etapa en la que el actor gozaba de una importante presencia en la ficción peruana. Según agregó, esa cualidad fue determinante para conectar con el público y contribuir al éxito de las producciones en las que participó.

Pese a reconocer sus cualidades artísticas, Alexander señaló que el rumbo de su relación laboral cambió debido a situaciones ajenas a su desempeño actoral. La productora precisó que su distanciamiento no respondió a una falta de talento, sino a la manera en que el artista manejó aspectos de su vida pública y su imagen ante el público.

La productora contó que abordó el tema de forma frontal durante una conversación privada con el artista. “ Yo no voy a grabar contigo hasta que dejes de tener escándalos ”, recordó haberle dicho, dejando en claro su postura respecto a una eventual continuidad profesional. Alexander aseguró que el mensaje fue transmitido de manera respetuosa y transparente.