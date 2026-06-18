Más de dos décadas después de su estreno, la película El Grinch podría volver a los cines con una nueva entrega. Según informó The Hollywood Reporter, Universal Pictures e Imagine Entertainment desarrollan una secuela del recordado largometraje basado en la obra de Dr. Seuss.

Entre los posibles regresos destaca el de Jim Carrey, quien mantiene conversaciones para interpretar nuevamente al personaje principal. Asimismo, Ron Howard sería considerado para retomar sus funciones como director y productor junto a Brian Grazer.

La producción original se convirtió en uno de los mayores éxitos comerciales de 2000, con una recaudación superior a los 345 millones de dólares a nivel mundial. Además, obtuvo el premio Oscar al Mejor Maquillaje por el trabajo realizado por Rick Baker y Gail Rowell-Ryan.

De acuerdo con la publicación especializada, el guion estará a cargo de Alec Berg, Jeff Schaffer y David Mandel.

Por el momento, los estudios involucrados no han revelado detalles de la historia ni una fecha estimada para el estreno de la nueva película.