La Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga obtuvo una sentencia condenatoria mediante proceso de terminación anticipada contra tres sujetos implicados en el delito de robo agravado cometido en agravio de dos ciudadanos.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscal Provincial Wilma Flores Pozo, quien dirigió las diligencias que permitieron reunir sólidos y contundentes elementos de convicción, entre ellos registros de videovigilancia, levantamiento del secreto de las comunicaciones, actas de intervención en flagrancia, pericias técnicas y declaraciones testimoniales, que acreditaron la responsabilidad penal de los imputados.

La sentencia también se logró tras el apoyo científico brindado por los peritos Fernando Aaron Torres Castillo, Analista en Lingüística Forense, y William Andrés Augusto Lizarzaburu Alfaro, especialista en Antropología Física Forense de Identificación y/o Somatológica, ambos de la Oficina de Peritajes del Ministerio Público (MP), quienes realizaron la homologación de voz y el reconocimiento físico correspondiente; asimismo, se contó con la participación de peritos de diversas especialidades de la Policía Nacional del Perú (PNP), en el marco de un trabajo articulado, interinstitucional y multidisciplinario.

Los hechos ocurrieron el 12 de abril de 2025 en un establecimiento de urgencias veterinarias que a la vez funcionaba como agente del Banco de la Nación, ubicado en la segunda cuadra del jirón Ricardo Palma, distrito de Jesús Nazareno (Huamanga – Ayacucho).

Para lograr su cometido, el asaltante habría simulado ser un cliente, solicitando retirar 200 soles y distrayendo a la trabajadora del negocio, para que posteriormente ingresaran otros dos sujetos de forma simultánea, uno de contextura gruesa vestido con polo negro, casaca negra, jean azul, gorra negra y portando una mascarilla, quien tenía en la mano derecha una pistola; mientras el segundo estaba vestido con pantalón jean azul claro, polo beige, gorra negra y tenía la cara cubierta con una mascarilla.

Así, el individuo que ingresó primero sacó un arma de fuego, apuntando a la agraviada, la misma que por temor y para salvaguardar su integridad, salió del local por otra puerta, circunstancias en las que los tres sujetos forcejearon una puerta pequeña, llevándose entre 12 y 15 mil soles, así como un equipo de cómputo portátil y un celular, para luego salir del establecimiento y tras avanzar una cuadra, abordar un vehículo con el cual fugaron por el jirón Abraham Valdelomar.

Tras las acciones inmediatas del MP y la PNP, se logró la ubicación y captura de los implicados, quienes finalmente aceptaron los cargos formulados en su contra.

Como resultado del acuerdo aprobado judicialmente, Grimaldo Celso Rojas Meza (36) fue condenado a 25 años y 6 meses de pena privativa de libertad efectiva, mientras que Braunino Huaytán Cruz (44) y Emilio Sulca Pozo (36) recibieron cada uno una condena de 17 años, 8 meses y 15 días de pena privativa de libertad efectiva. Asimismo, se dispuso el pago solidario de 9 mil soles por concepto de reparación civil en favor de los agraviados.

Cabe señalar que en abril del 2025. se les dictó nueve meses de prisión preventiva, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado.

