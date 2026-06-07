Con la llegada y distribución del material electoral a las instituciones educativas de la provincia de Pisco, estan listas para el desarrollo de la Segunda Elección Presidencial que se realiza hoy domingo 7 de junio. Personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) trabajó durante las últimas horas en la organización de los locales de votación, garantizando que el proceso se desarrolle con normalidad y seguridad para miles de ciudadanos que acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República.

Proceso electoral

De acuerdo con las cifras oficiales de la ODPE Chincha, la provincia de Pisco cuenta con 8 distritos, 47 locales de votación, 426 mesas de sufragio y un padrón electoral conformado por 124,311 electores. Para el funcionamiento de las mesas fueron designados 3,834 miembros de mesa, quienes desde las 6:00 de la mañana fueron convocados para la instalación de las mesas y el inicio de la jornada electoral.

Para garantizar la seguridad del proceso electoral en toda la jurisdicción de Pisco, un total de 350 efectivos de la Policía Nacional del Perú y 165 integrantes de las Fuerzas Armadas fueron desplegados para custodiar el interior y exterior de los locales de votación. El contingente tiene la misión de preservar el orden, brindar protección al material electoral y asegurar que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y seguridad durante toda la jornada.

La ONPE informó que los miembros de mesa tuvieron la oportunidad de capacitarse de manera virtual y presencial para cumplir adecuadamente sus funciones. Además, recordó que quienes ejerzan el cargo recibirán una compensación económica de 165 soles, así como los beneficios laborales establecidos por ley, incluyendo días de descanso remunerado según corresponda.

Las autoridades electorales hicieron un llamado a la ciudadanía a participar con responsabilidad en esta jornada democrática y respetar las normas establecidas para el proceso.

Asimismo, precisaron que personeros, observadores y representantes de medios de comunicación deberán desarrollar sus actividades sin interferir con las labores de los miembros de mesa, quienes cumplen un papel fundamental para garantizar la transparencia, legitimidad y correcta realización de esta segunda vuelta electoral en la provincia de Pisco.

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