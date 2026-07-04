Con profunda tristeza, familiares, amigos, artistas y miles de seguidores despidieron ayer a Clemente Carlos Tadeo de 69 años, conocido artísticamente como el “Gorrión Tauripampino”, durante una multitudinaria ceremonia de homenaje realizada en el coliseo Lolo Fernández de Cañete y posteriormente en el Campo Santo El Chilcal, donde recibió cristiana sepultura.

Destacado artista

Personas procedentes de diversos distritos de la provincia de Yauyos, así como de otras ciudades del país, llegaron para acompañar el cortejo fúnebre y rendir homenaje a quien durante más de cuatro décadas llevó la música tradicional yauyina a escenarios regionales y nacionales, consolidándose como uno de los artistas más representativos del huayno con arpa.

Ya en el cementerio, amigos y compañeros de escenarios dedicaron palabras cargadas de nostalgia. Uno de ellos recordó los años compartidos junto al cantante y el vacío que deja su partida. “Último adiós de nuestro amigo, el Gorrión Tauripampino, gran amigo de amigos. Cuántas anécdotas, cuántas alegrías, tristezas, viajes y escenarios hemos compartido. Es un gran dolor para nuestro pueblo de Yauyos, a nivel nacional e internacional”, manifestó visiblemente conmovido.

La ceremonia religiosa continuó con la lectura del Salmo 23 y el rezo del Ave María, mientras familiares y asistentes acompañaban con cánticos el momento previo a la sepultura. Entre lágrimas, abrazos y aplausos, los presentes despidieron a uno de los artistas más queridos del folclore yauyino.

Clemente Carlos Tadeo falleció a los 69 años en un accidente de tránsito registrado en el distrito de Quinocay, provincia de Yauyos. El vehículo en el que retornaba tras ofrecer una presentación artística se despistó y cayó a un abismo de aproximadamente 300 metros, provocando su fallecimiento.

Conocido como el “Rey del Arpa”, el “Gorrión Tauripampino” dedicó gran parte de su vida a preservar y difundir la identidad musical de Yauyos. Su repertorio y su estilo interpretativo lo convirtieron en una de las voces más representativas del folclore de la sierra limeña, alcanzando reconocimiento entre varias generaciones de seguidores. La masiva concurrencia a sus exequias reflejó el impacto de su trayectoria artística y el cariño que cosechó a lo largo de los años.

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